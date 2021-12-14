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KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! İşte 2021 KYK burs sonuç sorgulama ekranı

#KYK#Burs#Kredi
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı İşte 2021 KYK burs sonuç sorgulama ekranı

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Günlerdir beklenen sonuçların açıklandığı az önce ilan edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı...

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Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet internet sitesinden öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI

KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi sonuç sayfasında yoğunluk yaşanıyor. Aşağıdaki linkten sonuçları öğrenebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BAKAN'DAN ÖNEMLİ BİLGİLER

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Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı. 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi. Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

 

 

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#KYK#Burs#Kredi

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