KYK borç sorgulama sistemi! KYK borç ödeme ve sorgulama ekranı

KYK borç sorgulama ve ödeme ekranı aracılığıyla hem kredi ödemeleri hem de yurt aylığı ödemeleri kolayca yapılabiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığıyla yapılabilen bu işlem, E-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Peki, KYK borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

KYK YURT BORCU ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

KYK, yurt borcu sorgulama ekranına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan, kredi kartı ile yurt ödemenizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Ekranda, 'İşlem' olarak yazılan bölümde 'KYK-YURT TAHSİLATLARI' işlemini tercih ediniz.

Daha sonra sizden talep edilen TC Kimlik Numarası ya da pasaport numaranızı ilgili alana giriniz.

Daha sonra ödeme türü olarak 'Yurt Ücreti Ödemesi' seçeneğini tercih ediniz.

Kod doğrulama ekranına ise ekranda yer alan kodu yazınız.

Sonraki aşamada taksitleri görüntüleyebileceğiniz ve ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BORCU ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİ BORCU ÖDEME VE SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

KYK kredi borcunu sorgulama ve ödeme işlemi için öncelikle aşağıdaki link üzerinden giriş yapınız.

Karşınıza çıkan ekrandan nüfus cüzdanınız eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklayınız.

Önünüze çıkan ekrandan, TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanlarını doldurunuz.

Bu ekrandan kredi borcunuzu görüntüleyebilir ve taksit ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

KYK KREDİ BORCU ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ