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KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek?

#Kyk#Kyk Yurdu#İcerikhaber
KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek

1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurdu, sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Üniversite hayatlarına farklı bir şehirde devam etmek zorunda olan öğrencilerin müracaat ettiği KYK yurt başvuru süreci tamamlandı. Kendisine yurt çıkan öğrenciler, kayıtlarını tamamlamalarının ardından yurtlarına yerleşebilecek. Peki, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurdu ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak biliniyor. Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK yurt tipleri şu şekilde sıralanıyor;

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444 

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

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Bu bilgilere çerçevesinde 1.tip KYK yurdu için fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odaların genellikle 2 kişilik olduğu söylenebilir.

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#Kyk#Kyk Yurdu#İcerikhaber