Kuzularını soğuktan korumak için kazak ördü

Haberin Devamı

Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Tamer Kuday, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yeni doğan kuzularını korumak için farklı bir yönteme başvurdu. Gece eksi 6, gündüz ise 4 dereceyi bulan sıcaklıklarda bir yavru kuzusunu kaybeden Kuday, sonrasında doğan 2 yeni yavru için ailesine kazak ördürttü. Kazakları yavrulara giydiren Kuday, bundan sonra doğacak yavrular için de aynı yöntemi kullanacağını söyledi. Ahırında 19'u kuzu toplam 100 küçükbaş hayvana bakan Kuday, soğuk havaların yeni doğan yavruları çok etkilediğini söyledi. Kuday, "Kış mevsiminde kuzulamaya başlayan koyunlarımızın doğumları bazen soğuk döneme denk geliyor. O soğuk dönemde ilk kuzunun doğduktan sonraki ilk 24 saati çok önemli. Neden önemli? Anasının karnında sıcak ortamdan birden buz gibi soğuk bir ortama çıkıyor ve şok geçirebiliyor. Biz de o yüzden onları korumak amaçlı üstlerine böyle bir çözüm bulmaya çalıştık. Ablam kazak ördü, bir parçamız da vardı, üstüne geçirdik, koruma sağlıyoruz" dedi.

Haberin Devamı