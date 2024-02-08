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Kuzular için doğum nöbeti

Güncelleme Tarihi:

#TUNCELİ#Çemizgezek#Kuzu
Kuzular için doğum nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 07:00

TUNCELİ Çemizgezek’e 33 kilometre mesafede olan Kıraçlar köyündeki sürü sahipleri, hayvanlarını evlerine 10 kilometre uzaklıktaki ‘kom’ denilen; duvarlarını taştan örüp, tavanını da brandalar ile kapattıkları ağıllarda barındırıyor.

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Sürü sahipleri, şubat ayı itibarıyla farklı bir telaşa kapılıp, kuzu doğumlarını bekliyor. Sürü sahipleri, koyunlarının sağlıklı doğum yapabilmeleri için soğuk hava ve vahşi hayvan saldırısı riskine rağmen komlarda 24 saat nöbet tutuyor.

ÇABA HARCANIYOR

Hayvanlara doğum sırasında bir veteriner gibi yardımcı olan sürü sahipleri, kuzuların yüzlerce koyunun altında da ezilip ölmemesi için büyük çaba harcıyor. Ayrıca ilk defa doğum yapan ve yavrularına alışamayan koyunlar için de sürü sahipleri devreye giriyor. Kangal köpekleri ise koyunları ve yeni doğan kuzuları, kurtlardan koruyor. Günde 2 defa sütle beslenmeleri için anneleri ile bir araya getirilen kuzular, sürü sahibi göçerlerin yüzünü güldürüyor.

Kuzular için doğum nöbeti

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#TUNCELİ#Çemizgezek#Kuzu

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