Kuzeyden beyin göçü

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Yurtdışına verdiğimiz beyin göçünde ibre, son zamanlarda küçük de olsa Türkiye’ye dönmeye başladı. Bu tespiti yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, özellikle bilişim teknolojileri uzmanlarının Akdeniz’i tercih ettiğini söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Tüm başvuruları detaylı biçimde inceliyoruz. Akademik kadro başvurularının yanı sıra şirket kurmak için de talepler var. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’e 100’ün üzerinde yazılım şirketi kurulum başvurusu yapıldı. Teknokent bünyesinde 6 şirket ve 40’a yakın personel bilişim alanında faaliyet göstermeye başladı. Ukrayna ve Rusya’dan çok iyi yazılımcılar geldi. Bunun memlekete çok büyük faydası var. Bu arkadaşları burada tutmak istiyoruz. Sadece yazılım alanında da değil. Güzel sanatlar ve Türkoloji konusunda da başvurular var. Bu insanları başka yerlere kaçırmamak lazım. Bu akademisyenler kendilerine mutlaka bir yer bulacaklar. Bu yer neden Antalya olmasın.”