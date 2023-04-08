Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kuzeyden beyin göçü

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#Özlenen Özkan#Beyin Göçü
Kuzeyden beyin göçü
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası taraf olan ülkelerden yoğun biçimde beyin göçü aldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Yurtdışına verdiğimiz beyin göçünde ibre, son zamanlarda küçük de olsa Türkiye’ye dönmeye başladı. Bu tespiti yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, özellikle bilişim teknolojileri uzmanlarının Akdeniz’i tercih ettiğini söyledi ve şu bilgileri verdi:

Kuzeyden beyin göçü

“Tüm başvuruları detaylı biçimde inceliyoruz. Akademik kadro başvurularının yanı sıra şirket kurmak için de talepler var. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’e 100’ün üzerinde yazılım şirketi kurulum başvurusu yapıldı. Teknokent bünyesinde 6 şirket ve 40’a yakın personel bilişim alanında faaliyet göstermeye başladı. Ukrayna ve Rusya’dan çok iyi yazılımcılar geldi. Bunun memlekete çok büyük faydası var. Bu arkadaşları burada tutmak istiyoruz. Sadece yazılım alanında da değil. Güzel sanatlar ve Türkoloji konusunda da başvurular var. Bu insanları başka yerlere kaçırmamak lazım. Bu akademisyenler kendilerine mutlaka bir yer bulacaklar. Bu yer neden Antalya olmasın.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz Üniversitesi#Özlenen Özkan#Beyin Göçü

BAKMADAN GEÇME!

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık
Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom