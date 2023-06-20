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Kuzey Marmara’da zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Adapazarı#Nişantaşı Üniversitesi
Kuzey Marmara’da zincirleme kaza 1 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında, İstanbul yönüne giden T.T. yönetimindeki, A.K. yönetimindeki ve A.D. yönetimindeki otomobillerle yabancı plakalı bir TIR, birbirine çarptı.

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Kazada yaralanan Ahmet Kadiroğlu, Barış Erkan Yazıcı ve Tuncay Türlü bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olduğu öğrenilen Barış Erkan Yazıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Kadiroğlu ile Türlü’nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara’da zincirleme kaza 1 ölü 2 yaralı

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Adapazarı#Nişantaşı Üniversitesi

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