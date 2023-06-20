Kuzey Marmara’da zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı

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Kazada yaralanan Ahmet Kadiroğlu, Barış Erkan Yazıcı ve Tuncay Türlü bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olduğu öğrenilen Barış Erkan Yazıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Kadiroğlu ile Türlü’nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.