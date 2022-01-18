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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm: Yanarak hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Kuzey Marmara Otoyolu#Kamyon
Kuzey Marmara Otoyolunda feci ölüm: Yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva Sapağı'na gelmeden önce meydana geldi. İddiaya göre, 41 KK 268 plakalı kamyon, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 

Kuzey Marmara Otoyolunda feci ölüm: Yanarak hayatını kaybetti

Devrilen kamyon bir anda yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yerinde uzun süre inceleme yapıldı. 

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#Trafik Kazası#Kuzey Marmara Otoyolu#Kamyon

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