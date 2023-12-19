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Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza! 6 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 12:03

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştıktan sonra arkadan gelen TIR, kazaya karışan bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması sonrası Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik normale döndü.

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Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevki, Ankara istikametinde meydana geldi, İddiaya göre, 54 AJH 935 plakalı otomobil ile 33 AAG 638 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. TIR ile birlikte savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 4 kişi sıkıştı.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza 6 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 4 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralan toplam 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

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Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza 6 kişi yaralandı

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik durdu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza 6 kişi yaralandı

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrı olay yeri kazaya karışan 3 araç ve kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu dron kamerasıyla görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza 6 kişi yaralandı

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik#Kaza

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