MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
GeriGündem Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

Manisa’nın Salihli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Olay, Binteleper mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uysal’a ait köpek dengesinin kaybederek su kuyusuna düştü. Köpeğini düştüğü kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Uysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü kuyudan çıkardı.
Köpek sahibine teslim edilirken Uysal itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle