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AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

Kütahya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Kütahya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Kütahya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi'nde oturan Fatih Arslan (45), evinin bodrum katında ahşap yakma işlemi yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Yerde hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibi, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede Arslan'ın kullandığı ahşap yakma makinesinde elektrik kaçağı olduğu tespit edildi.

Arslan'ın cansız bedeni Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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