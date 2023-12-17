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Kütahya'da camide hırsızlık anları kamerada

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#KÜTAHYA#Hırsız#Kamera
Kütahyada camide hırsızlık anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 12:04

Kütahya'da 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak imamların odasından ve cemaatin askıdaki eşyalarından 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan otuz yaşındaki H.Ç. tutuklandı.

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Tavşanlı ilçesindeki İmam Hatip, Armutlar ve Yeşil camilerinde 2 günde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Cami içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin daha önce camilerden sadaka kutusu çalan H.Ç. olduğunu tespit etti.

İncelemede; H.Ç.'nin 2 günde girdiği 3 camide namaz kılarmış gibi yaparak etrafı kontrol ettiği, çevrede kimse olmadığı sırada imam odalarından ve cemaatin eşyalarını astığı askıdan 1400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve 15 gram gerdanlık altını çaldığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri camiler etrafında güvenlik tedbiri alırken, H.Ç. başka bir camiye girerken yakalandı. Gözaltına alınan H.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı. H.Ç.'nin camilerden hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; camiye girdikten sonra namaz kılmaya başladığı görülen H.Ç., çevrede kimsenin olmadığı sırada namazı bırakarak imam odasına girdiği, cemaatin askıdaki kıyafetlerinden hırsızlık yaptığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

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#KÜTAHYA#Hırsız#Kamera

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