Kuşadası Belediyesi’nden okullara 5 bin hikaye kitabı

Kuşadası Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve kitap okuma alışkanlığının aynı anda kazandırılması için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 5 bin hikaye kitabı bastırıldı. İlkokul çağındaki çocuklar için bastırılan ’Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor’ isimli kitabın ilçe genelindeki okullarda dağıtımına başlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Yeniköy İlköğretim Okulu’na giderek iki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitapları öğrencilere kendi elleriyle dağıttı. Düzenlenen kampanya eğitimciler ve veliler tarafından da takdirle karşılandı. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle ders başı yapan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün ilçe genelindeki okullarda öğrencilerimize ’Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor’ isimli hikaye kitaplarını dağıttık. 2020-2021 eğitim ve öğrenim dönemi boyunca öğrencilerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKİYOR



Poli ve Ena isimli iki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitabın konusu Kuşadası’nda geçiyor. Kahramanların Kasım Yaman Parkı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanlarla yaşadıkları maceraların anlatıldığı kitap aynı zamanda çevre kirliliğine de dikkat çekiyor. Kitabın son bölümünde ise çocuklara Kuşadası Belediyesi’nin bugüne kadar hayvanlar için hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler veriliyor.