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Kuşadası Belediyesi'nde açığa alınan 7 personel ile 2 şirket sahibine gözaltı

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#Aydın#Kuşadası#Kuşadası Belediyesi
Kuşadası Belediyesinde açığa alınan 7 personel ile 2 şirket sahibine gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 14:25

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nca sürdürülen inceleme kapsamında açığa alınan 7 personel ile şirket sahibi 2 kişi gözaltına alındı. Kuşadası Belediyesi'nce "İddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir. Gözaltı işlemi, başlatılan yasal sürecin devamı niteliğindedir" denildi.

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Kuşadası Belediyesi'nin geçen yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen inceleme kapsamında açığa alınan fen işleri müdür vekili F.Ç. ile yardımcısı Ö.Ö. ve belediye çalışanları M.A., K.K., E.T., K.C., D.Ş. ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri T.B. ve Z.B., polis ekiplerince dün gece adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin evlerinde ve iş yerlerinde arama yaptığı şüpheliler, 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' suçlamaları ile ilgili ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kuşadası Belediyesi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme kapsamında gözaltına alınan personelle ilgili açıklama yaptı.

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Gözaltı işleminin, yasal sürecin devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından yapılan bir ihale ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme neticesinde, soruşturmanın selameti açısından, Mülkiye Müfettişlerince ve belediye yönetimimiz tarafından açığa alınan personellerimiz bugün sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere evlerinden gözaltına alınmıştır. Bazı yayın organlarında iddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir. Gözaltı işlemi başlatılan yasal sürecin devamı niteliğindedir. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak kamunun zarara uğratılmasına neden olacak herhangi bir ihmale ya da girişime dün olduğu gibi bugün de izin vermemiz ya da göz yummamız söz konusu dahi olamaz. İhmali bulunan her kim olursa olsun gerekenin yapılabilmesi için bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeye ve şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği konu ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz." 

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#Aydın#Kuşadası#Kuşadası Belediyesi

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