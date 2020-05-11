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Eşber OKAYER/DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Kuşadası açıklarında korkutan deprem

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Kuşadası açıklarında korkutan deprem
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta sarsıntı hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 12.33'te Kuşadası Körfezi'nde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,3 kilometre derinlikteki deprem, ilçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda esnaf, bir süre dükkanların önünde bekledi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. 

Deprem anında tişört sattığı mağazasında olduğunu belirten Fulya Atakal (40), "Kısa sürmesine rağmen şiddetli sarsıntı hissettim. Camlar patlayacak gibi oldu. Korkuyla kendimizi dışarı attık" dedi.

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