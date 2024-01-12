Kurum’dan her ilçeye metro sözü

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Murat Kurum dün Avcılar-Tahtakale Mahallesi’nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. İstanbul için yola çıktıklarını söyleyen Kurum, “Bu yola biz ‘Güzel İstanbul Yolu’ diyoruz. Güzel İstanbul yolunda bizi, hizmete hasret çeken İstanbul bekliyor” dedi.

Murat Kurum özetle şöyle devam etti: “Avcılar, kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkârlığından çok çekti, ulaşımda, tesisleşme alanında bu şehri hep göz ardı ettiler, adeta ortada bıraktılar. Size söz veriyorum; büyükşehir belediyesinin mührünü alacağız ve Avcılar’ın bu talihini değiştireceğiz. Avcılar’da ilk iş dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü işte buradan veriyoruz. Biz göreve gelir gelmez, Halkalı’dan Avcılar’a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale-Ispartakule mevkisine yeni bir metro hattı daha açacağız. Sadece Avcılar’da değil, İstanbul’da metronun ulaşmadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.”

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Murat Kurum, Avcılar Yeşilkent Cemevi’ni ziyaretinin ardından sosyal medyadan, “Ehli beyt aşığı, kıymetli canlarımızla buluştuk” mesajını paylaştı.

CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Kurum, Avcılar’da esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla sohbet ederken Yeşilkent Cemevi’ni de ziyaret etti. Kurum ziyaret fotoğrafını, “Sadece İstanbul diyerek yola çıktık. Ehli beyt aşığı, kıymetli canlarımızla buluştuk” notuyla paylaştı.

Murat Kurum, Avcılar programlarını tamamladıktan sonra Esenyurt’ta partililerle buluştu. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden kurum daha sonra İl Dernekler Birliği, STK ve muhtarlarla bir araya geldi. Kurum buradaki konuşmasında da trafik problemlerine çözüm önerilerinden, Esenyurt’a yönelik sosyal çalışmalardan, eğitim ve kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti.