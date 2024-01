AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul'a yeni üretim alanları kazandıracağız

Haberin Devamı

İşte AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Üreticilerimiz bütün dünyaya buradan ihracat gerçekleştiriyorlar. Buraya günlük 300 bin insanımız geliyor. 60 binin üzerinde araç giriş çıkışı var. Konumu itibarıyla hem bölgemiz hem İstanbul'umuz için çok çok kıymetli. Bugün başkanla, yönetimimizle bir araya geldik. Onların sorunlarını, problemlerini dinledik. Notlarımızı aldık. Bizim projelerimizi kendilerine anlattık. Onların talebiyle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirmek istiyorduk. Esnafımızla oturacağız, karar alacağız ve uygulayacağız. Esnafımızla aldığımız kararı hayata geçiriyor olacağız.

Şöyle bir durum var. Biz bunu inşallah önümüzdeki süreçte ulaşım projeleriyle birlikte İstanbul'umuza müjdeleyeceğiz. Bu İstanbul'daki yüke baktığınızda trafik yoğunluğunun şehrin içindeki ağır vasıta trafiğiyle de arttığını görüyoruz. Bilhassa bu bölgede, İSTOÇ bölgesinde ağır vasıta trafiği hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de esnafımıza hizmet veremiyor. Bu noktada biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız.

Bu lojistik merkezlerle birlikte de bilhassa Mahmutbey kavşağındaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Buradaki trafik yükünü azaltmak istiyoruz.

İstanbul'un nüfusunu çok büyütmek gibi bir kararımız yok. Böyle bir karar almış değiliz. Dolayısıyla bu nüfus çerçevesinde şehrin çeperlerinde de büyüme öngörüsüyle birlikte, mevcut sıkışıklığı şehrin çeperlerine yaymak durumundayız.

'İSTANBUL'A YENİ ÜRETİM ALANLARI KAZANDIRACAĞIZ'

Yeni üretim alanlarını, yeni pazarlama alanlarını da aynı İSTOÇ da olduğu gibi kazandıracağız. Bunu da yönetimimizle birlikte inşallah yeni ticaret hikayeleri yazarak, yeni çarşılar kurarak yapacağız. Sadece İSTOÇ esnafıyla çalışmayacağız. Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkanları sunacağız.

İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri ve istekleri alıp not ediyoruz. Hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte karar alıyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız.

İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullu'nun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak.

Kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız.

SORU-CEVAP

"BİZİM RAKİBİMİZ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİK"

Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları var. Özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir. Rakibimiz 16 milyon İstanbullu'ya söz verip de gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Biz sadece İstanbul'a ve meselelerine odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içinde görmeyecek. Tüm İstanbullularla birlikte mutlu, huzurlu, güvenli, kızlarımızın kadınlarımızın güvenle evine gideceği bir belediye anlayışını sergileyeceğiz. İstanbullularla birlikte değiştireceğiz.

Mevcut yönetim bizim yaptığımız hizmetten rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına işlerine odaklansalar sorun kalmayacak.

İstanbul'un 39 ilçesinde bir proje gerçekleştirmişiz. Deprem olmuş, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm dünyada örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk.

(İBB yönetimi) Bu irade mi bizi eleştirecek. Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Vatandaşa ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz.

Bizim sosyal konutla ilgili sözleşmelerimiz bellidir. TOKİ Başkanlığımızın uygulaması hep vatandaşımızın lehine olmuştur. TOKİ'de oturan vatandaşlara sorun memnunlar mı? Biz TÜFE'ye gelen artışları yansıtmadık. Nasıl kirada düzenleme yaptıysak sosyal konutta da yaptık.

TOPLU ULAŞIMA ZAM

Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz trafiği azaltmak istiyoruz. Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız.

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar belediyelerimizle, vatandaşlarımızın rızasına dayanarak çalışacağız.

İstanbul'u vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz.

"İSTANBUL'UN GÜCÜNÜ İSTANBUL İÇİN KULLANACAĞIZ"

İstanbul medeniyetimizin gözbebeği. İstanbul'un değerine değer katacağız. Bunun için çalışmamız lazım. İstanbul'un bütçesi kendine yeter. Yeter de artar. İstanbul'un gücünü İstanbul için kullanacağız, geleceğimiz için kullanmayacağız.

Veremeyeceğiz bir cevabımız yok. Herkes de nasıl bir çalışma anlayışımız olduğunu bilir. Bu anlayışla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

İstanbul'un en büyük sorunu mevcut yönetimin İstanbul'a karşı ilgisizliği. İSTOÇ'un sorunu mu var, kadınlarıni gençlerin sorunları mı var, bunları karşılayacaksınız. Sadece İstanbul'a yoğunlaşacağız. İstanbul basamak olmaz. İstanbul'u gelecek için basamak olarak kullanamazsınız.