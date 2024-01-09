Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaralanan imama geçmiş olsun telefonu

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Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yaralı imamı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim şifalar versin. Rabbim beterinden de korusun." mesajlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorla da konuşarak imam Galip Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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"TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRILMAK İSTENİYORSA MÜSAADE ETMEYİZ"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Umarım saldırgan münferit bir saldırının failidir. Eğer bu işin arkasında organize işler varsa, bu işlerin sahipleri bilsin ki bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür şuurludur ve birliktedir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İnsanlık tarihinin en büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemi idrak ediyoruz. Dünyada hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak büyük kargaşaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

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MURAT KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum ise yaralanan imamı hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurum, 'Bu saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. İstanbul’umuzun her sokağında huzuru, mutluluğu hep birlikte kardeşçe yaşama hukukunu güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. İyi günde kötü günde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinde bu saldırı sebebi ile üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimiz ilettik. Çok şükür kendisi çok iyi. Tekrar İstanbul’umuza, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuşacak, hocalarımızdan bilgi aldık.' ifadelerini kullandı.

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BAKAN KOCA: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, imam Galip Usta'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem’in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor. İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

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İddiaya göre Fatih Camii içerisinde slogan atan Ömer Salgın isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ömer Salgın, Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem'e bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında yansıdı.