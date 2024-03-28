Kurum: İlk işim depreme hazırlamak

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Mektubunda İstanbul’da yaşanacak depreme dikkat çeken Kurum, özetle şöyle dedi: “Deprem, yangın ve sel gibi Türkiye’nin gördüğü en büyük afetlerde vatandaşımızın yaralarını sarmak için ekibimle birlikte mücadele ettim. Şimdi sıra İstanbul’un hayati sorunlarının üstesinden gelmekte. Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul’da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul’da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur.”

MURAT KURUM SÖZÜ

Ümraniye’de de vatandaşlarla buluşan Murat Kurum hem kendisine hem de Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a oy istedi. Kurum özetle şunları söyledi: “Bu kardeşinizin, Murat Kurum’un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Trafik çile olmaktan çıkacak. Size söz veriyoruz! Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür! Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür.” Murat Kurum akşam da Üsküdar’da Rizelilerle iftarda bir araya geldi.