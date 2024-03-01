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Kurum: Ekmeği ucuzlatacağız

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#Murat Kurum#Başakşehir#Bağcılar
Kurum: Ekmeği ucuzlatacağız
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:00

Bağcılar’da fırıncılar ve sektör temsilcileriyle buluşan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’da ekmeği ucuzlatma sözü verdi, depreme hazırlığın önemine dikkat çekti.

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Seçim çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, dün Bağcılar Halk Sarayı’nda fırıncılar ve sektör temsilcileriyle buluştu. Afete hazırlığın önemine vurgu yapan Kurum, “Depremle mücadele olmazsa olmazımız, afete hazırlık en önemli gündemimiz. İBB olarak İstanbul’un her mahallesine sıcak ekmek çıkaracak mobil ekmek fırınlarını kuracağız. Afet esnasında vatandaşımıza sıcak çorba, ekmek verebilmek çok önemli” dedi. Kurum, özetle şunları söyledi: “Emekçiye sırt çevrilen 5 yılı unutturacağız. Fırıncılar için pazar tatili uygulamasına geçeceğiz. Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz, İstanbul’da ekmeği beraberce ucuzlatacağız. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenler ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temellerini atanları seçeceğiz. ”

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Murat Kurum Başakşehir’de düzenlenen Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı’nda da üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Programda Kurum’a eşlik eden sanatçı Sinan Akçıl, “Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için ben oyumu Murat Kurum’a vereceğim” sözleriyle Kurum’u desteklediğini açıkladı.

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#Murat Kurum#Başakşehir#Bağcılar

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