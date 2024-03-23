Kurum: Bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Miting programında Kurum’a milletvekilleri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, teşkilat üyeleri eşlik etti. Miting programında konuşan Kurum, “Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Fatih Sultan Mehmet’in de bir İstanbul hayali vardı. İstanbul fethedilecekti, fethedildi. İstanbul barışın şehri olacaktı, oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir hayali vardı. Bu şehir işgale uğradığında, bu şehre namahrem eli değdiğinde düşmanlara ne demişti? 'Geldikleri gibi giderler.' Geldikleri gibi de gittiler. Adnan Menderes’in bir İstanbul hayali vardı. O hayal etti ve gerçek oldu. Ezan aslına döndü. Turgut Özal’ın bir hayali vardı. Hayal etti ve yaptı. İstanbul Boğazı'na ikinci köprü yapıldı. Merhum Necmettin Erbakan’ın bir hayali vardı. Ayasofya zincirlerinden kurtulacaktı. Kurtuldu mu, kurtuldu. Ve işte, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir İstanbul hayali vardı. Çöp, çamur, çukur gitti, tertemiz bir İstanbul geldi. İstanbul Havalimanı geldi. Marmaray geldi. Avrasya Tüneli geldi. Kuzey Marmara Otoyolu geldi" dedi.

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“BİZİ DAİMA KAPINIZIN ÖNÜNDE, DİZİNİZİN DİBİNDE BULACAKSINIZ"

Kurum, “İlk günden itibaren İstanbul’un bütün sokaklarında, 31 Mart zaferine inandınız. Ve bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki; bizi asla laf üretirken bulmayacaksınız. Bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Gaziosmanpaşa’da Gaziosmanpaşalı kardeşlerimizin, sizlerin yanında bulacak. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman’ın yollarında, Gaziantep’in yollarında bulduysa, yarın bizi Fikirtepe’de, bizi Kirazlıtepe’de, Tozkoparan’da bulacaksınız. Dün bizi nasıl Maraş’ın, Hatay’ın, Antep’in dar sokaklarında bulduysanız, yarın Sarıyer’de, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de bulacaksınız. Depremde Güzel İzmir’imizde, Bayraklı’da bulduysanız, Elazığ’da Malatya’da bulduysanız; şimdi de Avcılar’da, Çatalca’da, Büyükçekmece’de bulacaksınız. İstanbul’un 39 ilçesi için mücadele edeceğiz. Bizi arayan herkes başımızda baretimizi görecek, ayağımızda çizmelerimizi görecek. Bizi arayan herkes İstanbul’u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bizi kimse, tatil beldelerinde bulamayacak. Bizi arayanlar bu şehirde, ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmayana kadar sosyal konut üretirken bulacak. Bu şehirde, hiçbir annemiz deprem korkusu çekmesin diye, 650 bin yeni yuva yaparken bulacak. Tarihin ve milletin önünde size söz veriyoruz. Ama bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Onlar sözleri bile hatırlamıyor, unutuyorlar. Sordukları zaman ‘Yetişmezdi zaten’ diyorlar. Biz söz verdik mi o sözü tutarız. Bu söz, yaptıklarıyla konuşanların sözüdür. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz 22 yıldır bu ülkeye gecesini, gündüzüne katan milleti için çalışan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür" ifadelerini kullandı.

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“İSTANBUL’U RANT OLARAK GÖRÜYORLAR"

Kurum, “İstanbul’un bütün kaynaklarını rant görüyorlar. Rant görüp kapı arkasında kurdukları ittifaklarla birlikte bu rantı peşkeş çekiyorlar. Kırklareli Belediye Başkanı ne diyor? Diyor ki, ‘Beni eş genel başkan ve yarı zamanlı belediye başkanı aradı. ‘Sen oradan çekil, biz sana İstanbul’da bir makam verelim. İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul’u rant olarak göremezsin. İstanbul’a hizmet etmek zorundasın. İstanbul’u liyakatli kadrolara teslim etmek zorundasın. 31 Mart hesap günüdür ve 31 Mart’ta onlar hüsrana uğrayacak. Biz her zaman olduğu gibi yine 1 Nisan’dan itibaren Gaziosmanpaşa’nın ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Alibeyköy-Küçükköy Tramvay Hattı, Vezneciler- Sultangazi Metro Hattı, Kazlıçeşme – Levent metrosunu yapacağız" diye konuştu.

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“TELAŞLILAR, NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR"

Kurum, “Günleri uykusuz geçiyor, zaten uykusuzlarmış. Duydunuz mu? Telaşlılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydu mu bir o yana bir bu yana savruluyor. Şaşırıyor. Ona Murat Kurum artık böyle o kadar ağır geldi ki, duymamak, görmemek için emin olun televizyonlara çıkmıyor. Televizyonlarda ona cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyondaki programlara katılamıyor" dedi.