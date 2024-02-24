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Kurum Bağcılar’da... İstanbul adayları sahadaydı: Söz verdik mi tutarız

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#AK Parti#Murat Kurum#Bağcılar
Kurum Bağcılar’da... İstanbul adayları sahadaydı: Söz verdik mi tutarız
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

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Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de eşlik ettiği Kurum, özetle şunları söyledi: “Hangi görüşten olursa olsun insanlar bize güveniyor. Çünkü biliyorlar ki biz söz verdik mi o sözü tutarız. İstanbul’a söz. 650 bin konutu, 100 bin kiralık sosyal konutu bizler yapacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız.

PARAYI NEREYE HARCADINIZ

CHP’li İBB adayı endişe içinde savruluyor. Bunlar bizim projelerimizin hayallerine bile yetişemez. İsrafı bitirdik hizmeti getirdik diyorlar, soruyoruz. 100 bin konut dediniz, 15 bin sosyal konut dediniz yapmadınız. Parayı nereye harcadınız? İstanbul kirli pazarlık masasına yatırıldı. Fatih’in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısı ile paylaşılmak istenmektedir. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu’dur.”

 

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#AK Parti#Murat Kurum#Bağcılar

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