Kurum: Anketlerde 1.5-2 puan öndeyiz

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Kurum anketlerdeki son durumun sorulması üzerine, “1.5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bu farkın seçim günü artacağını söylüyor. Kararsız seçmenin iradesini hizmetten yana kullanacağını belirtiyorlar” dedi. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da verdiği vaatler için ‘hatırlamıyorum’ demesine tepki gösterdi: “Bu başkan 30 yıl önceki köfteyi hatırlıyor, 5 sene önceki sözlerini hatırlamıyor.”

PARA NEREDE O ZAMAN

İBB yönetiminin ‘Engelleniyoruz’ açıklamalarına da “Madem iş yaptırmadık, metro yaptırmadık, kentsel dönüşüm yaptırmadık kasada para olması lazım. Sen borcu artırmışsın. Ve devletten gelen bütçen de artmış. Para nerede o zaman?” diye tepki gösterdi. Kurum, dün Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti, turistlerle fotoğraf çektirdi.