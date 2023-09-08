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Kuru Otlar Üstüne’nin bilet geliri deprem bölgelerine

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#Kuru Otlar Üstüne#Deprem Bölgesi#Bilet
Kuru Otlar Üstüne’nin bilet geliri deprem bölgelerine
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 15:48

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası” aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılacak.

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Festival bu yıl, 6 Şubat’ta ülkemizi derinden sarsan deprem felaketiyle büyük acıların yaşandığı bölgelere bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla “İhtiyaç Haritası” ile iş birliği yaptı.

İhtiyaç Haritasının afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle, proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kuru Otlar Üstüne’nin bilet geliri deprem bölgelerine

76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne”, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak.

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22 Eylül Cuma günü 13:30’da gerçekleştirilecek olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin de katılacağı, Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet aracılığıyla satışa sunulacak.

 

İHTİYAÇ HARİTASI HAKKINDA

İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatiftir. Sosyal Kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 2015 yılında kuruldu. Kanıtlanmış harita teknolojisi ve toplum tabanlı doğrulama işlevi aracılığıyla eğitim, sağlık, kültür-sanat gibi alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı kolaylaştırıyor. Depo veya mağaza kullanmadan, temassız teslimatın iyi uygulamasını sağlayarak yalnızca on personel aracılığıyla binlerce ihtiyaçların destekçilerle bir araya gelmesini sağlayan gönüllü tabanlı bir dayanışma platformu olan İhtiyaç Haritası; döngüsel ekonomide etkili, kullanıcı dostu ve sosyal fayda yaratan bir platform olması ile kritik bir öneme sahiptir.

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#Kuru Otlar Üstüne#Deprem Bölgesi#Bilet

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