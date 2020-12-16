Kuru ekmek Meclis tutanaklarına girdi

Diyalog Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor.

Şahin Tin (AK Parti Denizli): O zaman aç değil demek.

Engin Altay: Milletten özür dileyeceksin.

Şahin Tin: Sen kendin dedin ‘Midesine ekmek giriyor’ dedin.

Engin Altay: Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, Beyefendi diyor ki: ‘O zaman aç değiller.’

Hüseyin Yayman (AK Parti Hatay): Öyle demedi, öyle demedi.

Şahin Tin, daha sonra da sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Altay’ın sözlerimi çarpıtarak siyaset devşirme peşinde olması bizi şaşırtmamıştır. Türkiye’de sosyal devlet anlayışı AK Parti’nin iktidara gelişiyle vücut bulmuştur. Garibanın derdiyle bizim kadar dertlenen bir iktidar daha gelmemiştir. Böyle ucuz siyasi malzemelerin peşine düşerek sosyal medyada kullanmak ve rant sağlamak; başka siyasetiniz de yok. Vicdan sahibi herkes kötü niyet taşımadığımı bilmektedir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.”