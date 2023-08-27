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Kurtulmuş'tan Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama

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#Güney Kıbrıs#Cami Saldırısı#Kınama
Kurtulmuştan Güney Kıbrıstaki cami saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 20:22

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki İbrahimağa Köprülü Cami'sine yönelik saldırıyı kınadı.

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Kurtulmuş, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki tarihi İbrahimağa Köprülü Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnanç özgürlüğünü, mabetlerin kutsallığını ve en önemlisi barışı hedef alan bu saldırı karşısında Rum makamlarından hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve Ada'daki sükûnet ortamına zarar verecek menfur girişimlerin tekrarlanma ihtimaline karşı gerekli önlemleri almalarını hassasiyetle bekliyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu. 

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#Güney Kıbrıs#Cami Saldırısı#Kınama

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