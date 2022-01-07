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Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millette gösteriyor

#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Kemal Kılıçdaroğlu
Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millette gösteriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine, korsan bir muhalefet nasıl olur, onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Dünyada ve Türkiye’de zorlu bir sürecin yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, muhalefet partilerinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında bir araya gelerek ittifak oluşturduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Herhalde bütün özelliği sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı olmak üzere kurulmuş olan maalesef karşımızdaki ittifakın bileşenleri, kendi aralarında nasıl bir araya geldikleri, hangi programla hareket ettikleri, kimi cumhurbaşkanı yapacakları, nasıl bir sistem tasarladıkları gibi temel sorulara dahi cevap vermeden sadece Türkiye’de olumsuz karamsar tablo oluşturarak, ana muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Bunların içerisinde maalesef Türkiye'nin ikinci partisi olan ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyaset yapma tarzı, sayın Genel Başkanın özellikle son dönemlerde ortaya koymuş olduğu tarzı Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'de geniş kitlelerin beklentisi olan bir tarz asla değildir. Muhalefet olmak, demokrasideki en önemli görevlerden birisidir. Bir millet demokrasideki muhalefete şu gözle bakarlar, yarın iktidara gelseniz Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Sadece toplumun sinir uçlarına dokunarak, bazı farklı toplumsal kesimleri harekete geçirmek, onları bir şekilde istemezsek cephesinin sözlü sesi yüksek fertleri haline getirmekten başka Allah aşkına muhalefet özellikle ana muhalefet Türkiye'de hangi fikri ortaya koyarak, iktidar olduğunda nasıl yöneteceğini milletimize anlatıyor."

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"KORSAN MUHALEFET"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kuruluşlarına adeta baskına gider gibi hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi hangi kamu kurumuna baskına gideceğine dair insanlarımızda endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine korsan bir muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor" şeklinde konuştu.

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