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Kurtulmuş: Bu seçim asrın seçimidir

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#Numan Kurtulmuş#Seçim#Erdoğan
Kurtulmuş: Bu seçim asrın seçimidir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 03:46

AK Parti Genel Başkan Vekilli Numan Kurtulmuş, "Türkiye 14 Mayıs’ta tarihi bir seçime gidiyor. Bu hiç abartısız söylemek gerekirse asrın seçimidir" dedi. Kurtulmuş, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada partilerle toplantı yapan Kurtulmuş daha sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde Silivri mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Vekilli Numan Kurtulmuş AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı’nda yaptığı konuşmada, "Seçime az bir süre kaldı. Bu seçim hepimizin bildiği ve inandığı gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, çok partili siyasi hayatındaki en önemli seçimlerinden birisidir. 73 yıllık çok partili siyasi hayatımızda 5 kere darbe oldu. Darbe teşebbüsleri, muhtıralar, e-muhtıralarla hükümetlerin önü kesildi. Balans ayarlarıyla, demokraside halkın sesi kesilmeye çalışıldı. Bütün bunları yaşamış bir milletin çocuklarıyız. Ama Allah’a çok şükür bu millet hep demokrasiden yana, hep kendi iradesinin tecelli etmesinden yana, hep doğrunun, iyiliğin ve hakikatin güçlenmesinden yana oy kullandı. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu mücadeleyi gerçekten büyük kararlılıkla sürdürdüğü sürece; Allah’ın izniyle Türkiye’de beşeri anlamda milletin sözünün üstünde hiçbir söz olmayacak, hiçbir söze itibar edilmeyecek, hiçbir sözün hükmü geçerli olmayacaktır" dedi.

"MİLLETİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇECEKTİR"

AK Parti Genel Başkan Vekilli Numan Kurtulmuş, ilçe teşkilatındaki toplantının ardından muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Bu seçimin öneminin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, "Türkiye 14 Mayıs’ta tarihi bir seçime gidiyor. Bu hiç abartısız söylemek gerekirse asrın seçimidir. Türkiye, 1950 yılı ile birlikte çok partili siyası adımını attı. 14 Mayıs 1950 yılında Rahmetli Menderes, Türkiye’de yeni bir dönemin çok partili siyasi hayatımızın içerisinde yeni bir dönemin başlangıcına imza attı. Yeni bir miladın ilk adımını attı. O yeni milat, milletin demokraside kökleşmesi, söz ve kararın sadece millette olması, milletin üstünde hiç bir karar merceğinin kabul edilmemesi ve millete hizmet yolunda, Türkiye’nin yollarına o günkü şartlar içerisinde kollarını sıvayarak ya Allah diyerek yola devam olmasıydı" şeklinde konuştu.

"MİLLETİN SEVİNCİNE ORTAK OLSUNLAR"

TEKNOFEST’in açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz salı günü, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan ’Kızılelma’ Atatürk Havalimanı’nda park etmiş durumda. Bu karşı tarafın siyasetçilerini oraya davet ediyoruz. Gitsinler milletin sevincine ortak olsunlar ve Kızılelma ile fotoğraf çektirsinler ve bunu da kendi hesaplarında paylaşsınlar. Türkiye doğal gazının çıkarıyor. Hatırlayın, o ilk günleri karşıdaki yedi yamalı bohçanın içerisinde olanlardan birisi şu sözleri söylemedi mi? ’Gidin dışarıdan alın, daha az maliyetli olur’, kafa aynı kafa değişmiyor. Bunu anlamak mümkün değildir. Allah için bir kere bile milletin sevincine ortak olun. Milletin hayallerine ortak olun. Milletin hedeflerine ortak olun. Maalesef karşımızdaki ittifak böyle bir ittifak olarak şekilleniyor. Ne yazık ki bu milletin hayati önemde gördüğü hiç bir şeye de itibar etmiyorlar. Örnek olarak söylüyorum; PYD, YPG, PKK terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Türkiye’nin terörle mücadelesindeki bu kararlılık ortadayken, ne diyebiliyorlar. ’PYD Türkiye’nin düşmanı mı olacak, Türkiye’nin düşmanı mıdır’, bunu kendileri söylüyorlar. Son günlerde görüyorsunuz, hem FETÖ’nün, hem PKK’nın, terör örgütlerinin önde giden isimlerinin; tabiri caizse bilgisayarın bütün tuşlarını basarak Cumhur İttifakı’nın ve Recep Tayyip Erdoğan’ın sandıktan birinci çıkmaması için nasıl gaza bastıklarını görüyorsunuz. Onun için diyoruz ki, 14 Mayıs 2023 seçimi aynen 14 Mayıs 1950 yılı seçimi gibi bir seçimdir. Hatta daha önemli bir seçimdir. Türkiye bu seçimde sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağına karar vermeyecek, Türkiye bu seçimde sadece kimlerin de milletvekilli olacağına karar vermeyecek. Türkiye bu seçimde bir istikamet tayini yapacak, istikametinin ne yönde olacağına karar verecek. Bu milletimiz Allah’ın izni ile 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden 1950 yılı ruhuyla, ’Yeter söz de, karar da gelecek de milletin’ diyebilecek, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçecektir" ifadelerini kullandı.

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#Numan Kurtulmuş#Seçim#Erdoğan

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