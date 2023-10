Küresel açlığın önüne geçtik

Haberin Devamı

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen Dünya Gıda Günü Anma Etkinliği’ne gönderdiği video mesajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SUYU KORUMAK VATANI KORUMAK

“Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz. Öte yandan insanlık, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan ‘2030’da sıfır açlık’ yaklaşımından maalesef giderek uzaklaşıyor.

DOKUZ KİŞİDEN BİRİ AÇLIKLA BOĞUŞUYOR

Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken, maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. BM ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik.

Haberin Devamı

‘GIDADA SIFIR KAYIP’

Ayrıca tüm mevkidaşlarımı, eşim Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve BM çatısı altında küresel bir harekete dönüşen ‘Sıfır Atık’ hamlesinin başlıklarından olan ‘Gıdada sıfır kayıp’ hedefi doğrultusunda inisiyatif almaya davet ediyorum.”

EMİNE ERDOĞAN: SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü mesajında, "Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım. Su hayattır, su gıda demektir" dedi. Emine Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Sıfır atık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdalarımızı ve su kaynaklarımızı korumaktır. Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor. Önüne geçmek için bugünden 'gıdada sıfır kayıp' anlayışını benimseyerek, su verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim. Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım. Su hayattır, su gıda demektir.”

Haberin Devamı