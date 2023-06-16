"Kurda endişelenecek bir durum yok"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özetle şu yanıtları verdi:

“Eylül ayında Orta Vadeli Programımızı revize etmeyi planlıyoruz. Temel konularda toplumun önüne şeffaf bir şekilde izlenecek yol haritası konulmuş olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Şimdi enflasyonla topyekûn mücadele zamanı. Hane halkının en ciddi sorunu gıda, kira, enerji başlıkları. Gıda konusuna büyük önem veriyoruz.

(Etiketlerdeki yükseliş) Bir şeyin fiyatı artacak diye tüketici de üretici de yapıyor bunu. Bu psikolojiyi kırmamız gerek ama bu süreç, bir gecede olabilecek şey değil.

(Kurdaki dalgalanma) Kurun farklı etkileri var. Belli oranda enflasyona yansıma söz konusu maalesef. Ama bir taraftan da ihracata, turizme katkı sunabiliyor. Belli limitler içinde olması kaydıyla çok büyük negatif etkisi olmuyor ama kontrolden çıkmaması önemli. Kur hedefi söz konusu değil. Merkez Bankamızın rezervleri de daha iyi noktaya gelecektir.

Haberin Devamı

KKM 120 milyar dolar seviyesinde. Geçici bir düzenleme olarak yapıldı. Ani bir şekilde KKM’den çıkış olmalı mı? Olmamalı. Yıl sonunda da bitmeyebilir, şartlarını tartışmamız lazım.

(Faiz politikası) Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Şimşek’e ve ekonomi ekibine desteğini ifade etti. Nihai olarak arzuladığımız hem enflasyonu hem faizleri düşürmek.

(Kira fiyatları) Belli bir sınır getirilmişti. Normal değil. Kiracıdan yana bir politika izledik. Aynı anlayışı devam ettiriyoruz.”

VAADLERİN ADIMINI ATACAĞIZ

“Asgari ücretle ilgili görüşmeler başlamış durumda. Temenni ederiz ki bir uzlaşmayla sonuçlansın. Kamu işçilerinde önemli bir artış sağlanmıştı. Şimdi memur maaşlarında ve emeklilerimize ilişkin değişiklikler var. Onlar da çalışılıyor. Geniş toplumsal kesimlerin satın alma gücünü korumaya dönük seçim beyannamemizde ne dediysek o adımları birer birer atacağız. Asgari ücrette temelimiz şu, enflasyona hiçbir şekilde çalışanlarımızı ezdirmemek. Dolar bazında asgari ücret rakamı yok. Asgari ücretimiz TL’dir.”