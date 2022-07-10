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Kurbanlık keçisi kaçan kadına belediye başkanı koyun gönderdi

#Gaziantep#İslahiye#Kurban Bayramı
Kurbanlık keçisi kaçan kadına belediye başkanı koyun gönderdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık olarak aldığı keçi kaçınca büyük üzüntü yaşayan Yaşar Çelebi'ye (60), Belediye Başkanı Kemal Vural, koyun gönderdi.

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Arfalı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Yaşar Çelebi, 20 gün önce satın alıp beslediği kurbanlık keçiyi bayram sabahı bahçeye getirerek bağladı. Bir süre sonra kurbanlık keçi, bağlı olduğu ipten kurtularak kaçtı. Muhtar ve mahalleli akşama kadar aradıkları keçiyi bulamayınca Yaşar Çelebi büyük üzüntü yaşadı. Muhtar Ömer Faruk Çelik, durumu Belediye Başkanı Kemal Vural ile paylaştı.

Belediye Başkanı Vural aldığı kurbanlık koyunu zabıta ekipleri aracılığıyla Yaşar Çelebi'ye gönderdi. Kurbanlığı görünce şaşıran Çelebi, belediye başkanıyla telefonda görüşüp, teşekkür ederek, "Ayağında bağlı olan kurbanlığımız birden kaçtı gitti, ne olduğunu bilemedik, çok üzüldüm. Dün akşama kadar ağıt ağladım. Şekerim yükseldi, kesmek için hazırlanırken, nasıl olduğunu anlamadım. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Kurbanlık keçisi kaçan kadına belediye başkanı koyun gönderdi

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Muhtar Çelik ise, Yaşar Çelebi'nin çok üzüldüğünü görünce durumu belediye yetkilileri ile paylaştığını ifade ederek, "Kurbanı kesecekleri zaman kaçmış, dün akşama kadar aradık, ne yazık ki bulamadık. Teyzemiz evde bir cenaze varmış gibi ağlamaya başladı. Ben de belediye başkanımıza ulaşarak durumu paylaştım. Kurbanlık göndererek teyzemizi sevindirdi'' diye konuştu.

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#Gaziantep#İslahiye#Kurban Bayramı

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