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Kurbanlık keçi denize atladı, yüzerek kaçmaya çalıştı

#Mersin#Erdemli#Keçi
Kurbanlık keçi denize atladı, yüzerek kaçmaya çalıştı

Mersin’de kaçan bir kurbanlık keçi denize atlayarak yaklaşık 600 metre yüzdü, tam boğulacakken çevredeki vatandaşlar hayvanı kurtarıp jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

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Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lüfti Turaç’ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü. Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Kurbanlık keçi denize atladı, yüzerek kaçmaya çalıştı

Keçinin kurtarılmasına tanık olan mahalle sakinlerinden Bekir Özsu, "Dün Arpaçbahşiş sahilindeydik balık yakalamak için, bir keçi olduğunu sonradan fark ettik, arkasından arkadaşımız Ali Çelikkaş, yüzmesiyle keçiye önce yetişemedi. Ben böyle bir keçinin yüzdüğünü hayatta görmedim. 500-600 metre civarında yüzdü. Sağ olsun Ali Çelikkaş keçiyi çıkardı. Keçi 3 gün önce kaybolmuş. Keçinin sahibi de Lütfi Turaç isminde bir arkadaşımız. Sağlık meslek lisesinin oraya kadar kovalıyorlar. Keçiyi 5-6 kişi zor zapt etmiş, kaçırmışlar ellerinden. Nasıl olsa ormana kaçtı bize faydası yok demişler, keçi 3 gündür kayıpmış" dedi.

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Sahile çıkarılan keçiyi jandarmaya teslim ettiklerini aktaran Özsu, ekiplerin küpe numarasından hayvan sahibini bulduğunu kaydetti.

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#Mersin#Erdemli#Keçi

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