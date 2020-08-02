Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, nasıl kılınır ve kurban kestikten sonra kılınan namaza nasıl niyet edilir? İşte Diyanet yanıtı
'Kurban kestikten sonra kılınan namaz', nasıl niyet edileceği gibi konularla gündeme geldi. Kurban kestikten sonra kılınan namazın dinen hükmü, kurban ibadeti öncesi araştırılıyor. Allah’a yakınlaşmaya vesile olan anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Diyanet'in kurban kestikten sonra kılınan namaz hususundaki verdiği bilgilere göre, Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılınabilir. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi ve bu namaza nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet yanıtı...