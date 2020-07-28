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Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte Diyanet bilgisi

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Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte Diyanet bilgisi
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2020 Kurban Bayramı öncesi vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Pek çok vatandaş Kurban Bayramı'nda oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Vatandaşlar bu noktada Diyanet'in açıklamalarını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte, Diyanet bilgisi...

Hz. Peygamber (s.a.s.)?in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48; Kâsânî, Bedâiü?s-sanâî, II, 215, 218).

Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.

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