Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi 2022

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Kurban ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı tarihini merak ediyorlar. Kurban Bayramı ne zaman araştırmaları yoğunluk kazanmaya şimdiden başlamuş durumda. İşte, Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihi 2022.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022

Kurban Bayramı Arife Günü- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı