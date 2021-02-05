Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi

2021 Kurban Bayramı'nın İslam alemi tarafından ne zaman kutlanacağı, son günlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Hem ibadetlerini yapmak hem de tatil planını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarihleri sorguluyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı hakkında bilgi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.