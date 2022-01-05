Kurban Bayramı 2022 ne zaman idrak edilecek?

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2022 yılının ilk günlerinde yeni yıl için resmi ve dini bayramların tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet 2022 dini bayramların tarihini açıkladı. Dini bayramlar arasında en çok sorgulanan ise 2022 Kurban Bayramı tarihi oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arefe günü: 8 Temmuz 2022 Cuma



Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi



Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz 2022 Pazar



Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz 2022 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Günü: 12 Temmuz 2022 Salı