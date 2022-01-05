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Kurban Bayramı 2022 ne zaman idrak edilecek?

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Kurban Bayramı 2022 ne zaman idrak edilecek

Kurban Bayramı 2022 ne zaman idrak edilecek sorusu ile Müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Kurban Bayramı aynı zamanda en uzun resmi tatilin yaşandığı özel gün olarak da merak ediliyor. Şimdiden Kurban Bayramı tatili planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 Kurban Bayramı ne zaman araştırmalarına şimdiden başladı. İşte Diyanet Kurban Bayramı tarihi 2022!

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2022 yılının ilk günlerinde yeni yıl için resmi ve dini bayramların tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet 2022 dini bayramların tarihini açıkladı. Dini bayramlar arasında en çok sorgulanan ise 2022 Kurban Bayramı tarihi oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 12 Temmuz 2022 Salı gününe denk geliyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arefe günü: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 12 Temmuz 2022 Salı

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