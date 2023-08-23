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Kuraklık Heybeli Gölü'nü de vurdu: Tamamen kurudu

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#Kuraklık#Bitlis#Göl
Kuraklık Heybeli Gölünü de vurdu: Tamamen kurudu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 09:11

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan Heybeli Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Heybeli köyü sakinlerinden Aydın Aydın, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, “Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti” diye konuştu.

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Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli (Norşin) Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Bir zamanlar cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan Heybeli Gölü hayvanlar için otlanma alanı oldu.

Heybeli köyü sakinlerinden Aydın Aydın, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, “Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti” dedi.

Gürsel Malgaz isimli çocuk ise bir zamanlar yüzdükleri gölün tamamen kuruduğunu ve şimdi göl alanında hayvanlarını otlattığını söyledi.

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#Kuraklık#Bitlis#Göl

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