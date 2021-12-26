Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Haberin Devamı

İSTİSMAR PEŞİNDE KOŞUYORDU

“(Muhalefete) Milletin sıkıntısını paylaşmak yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye’yi yurtdışındaki odaklara şikâyet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektup yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle? Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir şey söylemek yerine, bu ülkenin işadamını, polisini, savcısını tehdit eden bir genel başkan var.

ÇIĞIRTKANLARA KULAK ASMADIK

27.5 milyar dolar banka rezervi vardı göreve geldiğimizde, şimdi 120 milyar dolara dayandı. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık. Gençler, tüm genç arkadaşlarınıza şunu söyleyin. Koronavirüs salgını esnasında dünya hasta yatağı bulamazken, Türkiye’de biz sadece İstanbul Atatürk Havalimanı’nda üç ayda iki hastaneyi yaptık. Ama Bay Kemal, hâlâ şehir hastanesi nedir bilmiyor. Diyor ki bize, ‘Bunun bütçedeki yerini göster.’





SEN NE ANLARSIN BÜTÇEDEN

Haberin Devamı

Sen ne anlarsın bütçeden, bütçedeki kalemden. Gitti Merkez Bankası’nı ziyaret etti. Hani diyordu ya ‘Merkez Bankası bağımsız değil.’ Seni oraya soktuklarına göre demek ki bağımsız. Sana brifing veriyor, çıkıyorsun dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun verdiği bilgileri paylaşıyorsun. Arkadan İstatistik Kurumu’na gitmek istedi. İstatistik Kurumu nefis bir cevap verdi. ‘Siz imtihanı Merkez Bankası’nda kaybettiniz, sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok. Çok istiyorsanız biz size yazılı cevap veririz’.

SEÇİM HAZİRAN 2023’TE

Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023’te yapılacak. Bu Bay Kemal ne diyordu, ‘Faizleri sıfırlayın biz her türlü desteği verelim.’ Bay Kemal sen bu aklı kendine sakla. Bunlara değil ülke yönetimini vermek, önlerine üç keçi emanet etseniz akşama hepsini kaybetmiş olarak geri dönerler. Bu kifayetsiz muhterislere ne ekonomi ne dış politika teslim edilir.” m ANKARA

YILI ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ

“2020 yılını dünyada büyümeyle kapatan iki ülkeden biri Türkiye oldu. Şartlar ne olursa olsun yatırımdan, üretimden, istihdamdan, ihracattan taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bu seneki büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum. Siyaset, kritik dönemlerde ülkesi ve milleti adına zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi emanetini taşıdığı milletine karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Meselenin günü kurtarmak değil, ülkenin çeyrek asrına, yarım asrına damga vurmak olduğunu ifade ediyorum. Bay Kemal Şanlıurfa’da ne diyor? ‘Belediyeyi bize verin elektriği size bedava vereyim.’ Belediyeler devletten elektriği alır bedelini öder. Adana’da sizin belediyeniz var, arkadaşlarımız sordu, ‘Hadi Adana’daki çiftçilere bedava elektrik ver.’ Yalan hep yalan. Antalya ve Muğla’da yangın oldu. Buraların belediyeleri sizde, oranın da altyapılarını biz yaptık. İzmir, Bay Kemal’in milletvekili olduğu il değil mi? Afet olan bölgede evleri yine biz yaptık. Bizde laf yok icraat var; Bay Kemal’de laf var, başka bir şey yok. Geleceğe ülkemizin damgasını vuracağız.”





Erdoğan, Gaziantep ’te Kadın Kooperatifleri Birliği’nin standını da ziyaret etti.

İŞ ZIVANADAN ÇIKINCA PAKETİMİZİ PAYLAŞTIK

Haberin Devamı

“Birileri döviz yükseldikçe ‘Türkiye ekonomisi batacak bize gün doğacak’ diye sevinçten yerlerinde duramıyordu. Halbuki kurun serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı, 84 milyonun her birinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkânlar belirler. Bay Kemal bunları bilmez, ben ekonomistim, benim işim bu. 40 yıl siyasette bu türlerle uğraştık. Sorun Türkiye’nin gerçekleriyle, ekonomimizin işleyişiyle ilgisi bulunmayan spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik. İnsanları paniğe sürükleyerek bu dalgayı sürekli büyütmek için ortada gezinen siyasetçi kılıklı muhterisleri, akademisyen ve gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.

Haberin Devamı

Bu süreç boyunca çalıştık, hazırlık yaptık, tedbir geliştirdik. İş zıvanadan çıkmaya başlayınca duruşumuzu ve yeni paketimizi paylaştık. Halbuki ortada bu sert iniş çıkışların yaşanmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Türkiye tarihinin en yüksek üretimine, istihdamına ulaşmıştı. Uluslararası yatırımcılar son dönemin en yoğun ilgisiyle ülkemize akın ediyordu.”