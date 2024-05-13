Cumhurbaşkanı Erdoğan - Miçotakis görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi başladı. Görüşmenin yaklaşık 5 saat sürmesi beklenirken, iade-i ziyarette iki lider, önümüzdeki dönemde izlenecek ‘yol haritası’nı belirleyecek.

MASADA NELER OLACAK?

AZINLIKLAR: Edinilen bilgiye göre, Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türk soydaşları ilgilendiren konular Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde gündeme gelecek.

İYİ KOMŞULUK: Erdoğan’ın Atina ziyaretinde imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’yle dostane ilişkilerin devam ettirileceği belirtilmişti. Erdoğan’ın ziyaretinden bu yana iki taraf da karşılıklı güven ilişkileri temelinde adımlar atarken, siyasi diyalog, Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı ve güven artırıcı önlemler konusundaki yapıcı istişarelerle olumlu gündemin güçlendiği belirtiliyor.

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10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ: Edinilen bilgilere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi de gündeme gelecek. İki ülke arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

FİLİSTİN DİPLOMASİSİ: Erdoğan, Miçotakis’e İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye’nin görüşleri ve yürüttüğü diplomasiyi anlatacak.

AFET ALANINDA ANLAŞMA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, yarın Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmaların imzalanacağı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Erdoğan’dan Yunan basınına dostluk mesajları Haberi görüntüle

5 AYDA NE OLDU



Erdoğan’ın Atina ziyaretinden Miçotakis’in bugünkü Ankara ziyaretine kadar geçen 5 aylık sürede hem olumlu hem de olumsuz bazı gelişmeler yaşandı. Yunanistan’ın nisan ayında Türkiye vatandaşlari için Ege’de 10 adada “kapıda (limanda) vize” uygulamasını başlatması ve Selanik’teki Yeni Cami’de 6 yıl sonra bayram (Ramazan) namazı kılınmasına izin vermesi olumlu gelişmeler olarak kayda geçti. Buna karşı yine nisan ayında Yunanistan’ın Atina yakınlarındaki Spetses adasından Ege’de Onikiadalar bölgesindeki İncirli (Nisiros) adası açıklarına kadar, yaklaşık 45 adacık ve kayalığı da kapsayan bir Deniz Parkı oluşturmayı kararlaştırması iki ülke ilişkilerindeki yakınlaşma sürecine uymayan bir hamle oldu. Türkiye bu hamleye derhal tepki gösterdi.

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MİÇOTAKİS’TEN ZİYARET ÖNCESİ AÇIKLAMA: ELLER HEP TETİKTE OLAMAZ

Miçotakis evvelsi Alpha TV’deki demecinde, bir yandan ciddi anlaşmazlık konularında Yunanistan’ın iddialarında herhangi bir değişikliğin sözkonusu olmayacağını tekrarlarken, diğer yandan ilişkilerdeki sakin ortamın devamı için “sıcak” mesajlar verdi. “İki ülkenin parmakları tetikte olacakları yerde, konuşmaları ve iletişim kanallarını açık tutmaları daha iyidir. Sürekli parmaklar tetikte olamayız. Türkiye ile ilişkilerimizin artık daha sakin sulara girdiği görülüyor” diyen Miçotakis, bu yeni dönemden ülkesinin kazançlı çıktığını savundu.