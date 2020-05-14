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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Kümeste yangın çıktı; 30 hayvan telef oldu

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Kümeste yangın çıktı; 30 hayvan telef oldu
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde içerisinde süs tavuğu ve süs güvercini bulunan kümeste çıkan yangında 30 kümes hayvanı telef oldu.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde Bedre deresi kenarındaki Ahmet Kacır'a ait hobi tavuk ve güvercin yetiştirilen kümeste yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 20 süs güvercini ile 10 süs tavuğu yanarak telef oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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