Kültürel miraslar ‘oyuncak’ oldu

Haberin Devamı

Yoğun iş temposu arasında verilen bir mola yeni bir girişime ilham oldu. 2019 yılında Likya Yolu seyahatine çıkan İlker Vardarlı, bölgedeki kültürel mirastan oldukça etkilendi. Anadolu’nun farklı bölgelerinde benzer zengin mirasların bulunduğunu fark eden Vardarlı, “Her birine fiziksel olarak gitmek mümkün olmayabilirdi, ancak bu hikâyeleri evlere getirebilmek mümkündü” diyerek yola çıktı ve ‘Arkerobox’ markası altında çocuklara kültürel mirası öğretmeyi amaçlayan eğitici kutu oyunları geliştirdi. 2019 yılı aynı zamanda Göbeklitepe yılı olarak seçildiği için ilk oyunda Göbeklitepe’yi ele aldıklarını, bugün ise 20 eseri içeren bir koleksiyona ulaştıklarını ifade eden Arkerobox Kurucu Ortağı Vardarlı büyüme yolculuklarını ve yeni dönem hedeflerini anlattı...

YERLİ ÜRETİM

Haberin Devamı

Arkerobox’un tamamen yerli bir girişim olduğunu ve tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştirdiğini belirten Vardarlı, “Arkerobox’ın hikâyesine 2023 yılında kurucu ortak olarak Burak Örs ve Erçin Gündüz’de katıldı. Ekibin güçlenmesi ile global yolcuğu hızlandı ve dijitalleşme süreci başladı. İlk yılımızda 3 bin adet satış gerçekleştirdik ve şu an itibarıyla bu rakamı 45 bin adet seviyesine çıkardık. Üretim faaliyetlerimizi Beylikdüzü’nde bulunan kendi üretim merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelindeki birçok perakende noktası ve tarihi mekan müze mağazaları aracılığıyla ürünlerimiz son kullanıcılara ulaşıyor. Ayrıca, online satış kanalları ve e-ticaret platformları üzerinden de müşterilerimize ulaşma imkânına sahibiz” dedi.





EĞİTİM VE EĞLENCE

Vardarlı, “Peki sektörünüzde nasıl farklılık yaratıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İlk olarak, 3D yazıcı teknolojisini kullanarak üretimde esneklik ve çeşitlilik sağlıyoruz. Bu, pazara hızlı bir şekilde yeni ürünler sunabilmemizi ve müşteri taleplerine daha çabuk cevap verebilmemizi sağlıyor. Diğer bir önemli nokta, sadece oyuncak değil, aynı zamanda eğitici bir deneyim sunmamız. Oyuncakları eğitimle birleştirerek çocuklara keyifli bir öğrenme deneyimi yaşatıyoruz. Dikkat süremizin böylesine azaldığı bir dönemde çocukların uzun süre boyunca odaklanmasını, sorun çözmesini ve tarihsel bilince ulaşmasını sağlayan oyuncaklarımız, aileler tarafından çok seviliyor. Özellikle bilinçli ebeveynler, çocuklarının ekrandan uzaklaşıp motor becerilerini geliştirmelerini sağlayan bu eğitici oyuncakları tercih ediyor.”

Haberin Devamı

YURTDIŞINA AÇILDI

Avustralya, Amerika, İngiltere, Belçika, Romanya ve Kuzey Kıbrıs gibi birçok ülkede aktif olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Vardarlı, “Bu ülkelerdeki satışlarımızı yerel distribütörler aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise Amerika pazarında perakende marketlerle daha geniş bir işbirliği yaparak satış hacmimizi büyütmek” diye konuştu. Girişimin gündeminde yeni bir yatırım turu da var. “2021 Aralık ayında ve 2022 Ağustos ayında iki kez kitle fonlaması yatırım turu düzenledik ve yaklaşık 2 bin yatırımcıdan destek aldık” diyen Vardarlı, “Bu yatırımcılar bizim için önemli bir topluluğu temsil ediyor ve onlara karşı taahhütlerimiz bulunuyor. Şu an Amerika pazarına açılma hedefiyle yeni bir yatırım turu düşünüyoruz. Bu, uluslararası büyüme ve genişleme stratejimizin bir parçası” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

HEDEFİ 1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK

Bugüne kadar 45 bin çocuğa ulaştıklarını dile getiren İlker Vardarlı, hedefleri için şunları söyledi: “Öncelikle fiziksel oyunlar alanındaki başarılarımızı mobil oyun dünyasında da sürdürmeyi planlıyoruz. Bu sayede Arkerobox markasını daha geniş kitlelere tanıtarak mobil oyun pazarındaki etkimizi artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, 2026 yılına gelindiğinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki toplamda 1 milyondan fazla çocuğa ulaşmak. Ayrıca, Amerika pazarı başta olmak üzere belirlediğimiz hedef pazarlarda Arkerobox’ı tanıtmayı ve düzenli müşteri kitlesi oluşturmayı hedefliyoruz. Yurtiçinde sosyal etkimizi arttırırken, global pazarda kârlılığımızı maksimize etmeyi ve önemli markalarla işbirlikleri yaparak daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyoruz.”