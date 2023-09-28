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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Antalya Altın Portakal Film Festivali açıklaması

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Belgesel#Altın Portal
Kültür ve Turizm Bakanlığından Antalya Altın Portakal Film Festivali açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 09:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Kanun Hükmü” adlı belgesel nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür." denildi.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.

Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

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Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Belgesel#Altın Portal

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