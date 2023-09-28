Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' filmi, geri alındı

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Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan, bu yıl 60'ıncısı yapılacak Antalya Altın Portakal Film Festivali, 7- 14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde, 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film yarışmaya hak kazandı. Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı.

Bunun üzerine filmin yönetmeni Nejla Demirci, tepki göstererek kararın sinema ve belgesellere yapılan bir darbe olduğunu belirtti. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri, meslektaşlarıyla yan yana duracaklarını açıkladı. Jüri üyeleri imzalı ortak açıklamada, filmin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla görevlerini yerine getireceklerini açıkladı.

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27 FİLM ÇEKİLDİ

Açıklamaların ardından festival yönetimi konuya dair bir açıklama yapmazken, dün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

'BELEDİYE DAHİL OLMAMIŞTIR'

Dün gece saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Böcek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya Altın Portakal Film Festivali, tarihin en zorlu dönemlerinde var olmuş ve filmlerin sınırları aşan tüm duygularına ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yanında ve karşısında olduğu ne varsa, sanatla dile getirilmiş olmasına özgürlük olarak bakmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıl boyunca seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dahil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır."

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'SANSÜRE KARŞI OLAN DURUŞUMUZUN EN NET GÖSTERGESİDİR'

Sinema emekçilerinin gayretlerine daima destek olacaklarını belirten Böcek, açıklamasında şunları kaydetti:

“Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir. Son 4 yıldır olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi filmlerin ve kurulan hayallerin büyümesi için festival süresi boyunca sadece ve sadece ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Bu ev sahipliği uluslararası bir festival olan Altın Portakal Film Festivali'nin bağımsızlığı ve özgür yapısı için kritik bir öneme sahiptir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Festivalimizin 60'ıncı yılını kutlarken Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni daha da ileriye götürmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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FİLM GERİ ALINDI

Sabah saatlerinde festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu yazılı bir açıklama yaparak filmin seçkiye geri alındığını açıkladı. Boyacıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir."

'KAZANDIK' PAYLAŞIMI

Kararın ardından Kanun Hükmü filminin yönetmeni Nejla Demirci, kararı 'Kazandık' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.