Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri verildi

Haberin Devamı

2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ödül sahiplerini tebrik ederek özetle şunları söyledi: “Sanat ve sanatçılarımız arasında ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Tiyatrodan operaya, musikiden klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede ülkemizin altyapı eksikliklerini giderdik. Devlet Tiyatroları’ndaki sahne sayısı ise 23’den, 42 ilaveyle 82’ye yükseldi. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59 iken, şu anda 428’i buldu. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasına girdik.” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da “Küreselleşmenin, tüm kültürlerin tek potada eritileceği yönündeki temel varsayımına karşı bizler, güçlü bir gelecek kurmak adına sahip olduğumuz mirası ve geleneği keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki o mirasa sahip olmadan, kültür alanında uzun vadeli çalışmalar yapmadan, güçlü bir gelecek inşa etmemiz mümkün değildir” diye konuştu. ANKARA

Haberin Devamı

İKİ VAKIF BİR DERNEK

2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin sahipleri; Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı oldu. Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Anadolu’da kısıtlı imkanlarla 20 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen bir festival olarak sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil etmesi ve Prag ile yaptığı işbirliğiyle kültürler arası diyaloğa katkısı nedeniyle ödüle layık görüldü. Türk Edebiyatı Vakfı, uzun yıllar boyunca Türkçe ve Türk Edebiyatı’na yaptığı katkılar; Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ise, uzun yıllar boyunca Türk kültürü ve sanatına yaptığı katkılar sebebiyle ödülün sahibi oldu.