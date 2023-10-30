Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.



Ödül sahipleri şöyle: Bilim: Süleyman Uludağ, Kültür: Ali Birinci, Müzik: Emel Sayın, resim İlhami Atalay, Karikatür: Hasan Aycın, Sinema: Sami Şekeroğlu, Dijital-Sanat: Refik Anadol, Mimari: Sinan Genim, Edebiyat: Nazan Bekiroğlu. Vefa ödülleri verilen isimler ise şöyle: Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertğurul ve Samiha Ayverdi.