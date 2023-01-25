Kültür sanata mahalle baskısını reddediyoruz

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2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin sahipleri Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile Satranç Müzesi (Gökyay Vakfı) oldu. 3 kurum dün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonundaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödüllerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, özetle şunları söyledi: “1979 yılından beri verilen bu ödüller sayesinde, ülkemizin kültür sanat iklimine katkı sunan kurum, kuruluş ve sanatçılarımıza şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödeme imkanı buluyoruz.

HER ESERE SAHİP ÇIKIYORUZ

Ülke ve millet olarak işte böyle muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası üzerinde oturuyoruz. Bekamıza yönelik en büyük tehdit, siyasi ve ekonomik zorluklar değil, coğrafyamızda kimliğimizle ve tarihteki yerimizle ilgili bu vizyonu, mirası yitirmemizdir. Hükümet olarak bu hakikatler ışığında, son 20 yıldır çok önemli adımlar attık. Bu topraklardan bize ait olan ne varsa hepsine, ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan, güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye’nin zengin kültür iklimini tektipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.

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2023 MEVLANA YILI

Milletimizin birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin temsilcisi olan ortak değerlerimize sahip çıkmaya özellikle önem veriyoruz. Bu amaçla, 2023 senesini Mevlana Yılı olarak ilan ettik. Savaşın, adaletsizliğin ve karamsarlığın ufukları kararttığı bir dönemde Mevlana’nın yedi buçuk asırdır eskimeyen mesajlarını milletimizle birlikte tüm insanlığa ulaşmasını sağlayacağız.”

JÜRİDE UZMAN İSİMLER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlığındaki jüride Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yer almıştı.

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KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

BÖLGENİN DOKUSUNU YANSITIYOR







Bayburt’un Demirözü ilçesi, Beşpınar köyünde 26 farklı mekândan oluşan 15.000 metrekare alanda kurulu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, zaman ve mekân ilişkisi içerisindeki tüm yapılar, bölgenin dokusu ve mimari yapısı ile bütünleşik olarak inşa edildi. 2013 yılında işinsanı Kenan Yavuz tarafından “kültür evi” olarak kurulan, 2019 yılında “resmi özel müze” statüsü kazanan müzede kullanılan taşlar ve ahşaplar, çevre köylerde yıkılan evlerden ve dağlardan toplandı. Avrupa Müze Forumu tarafından Silletto 2021 Ödülü verilerek Avrupa’da ‘Yılın Müzesi’ seçildi. Müzede açık hava sergileri, kapalı sergi salonu, müze kurucusu Kenan Yavuz’un doğup büyüdüğü köy evin replikası, köy meydanı, geleneksel çarşı, amfi tiyatro, kütüphane, gecekondu, Bayburt Güvercini gözlem evi, kafe, sanat atölyesi, Müze Otel Loru Han ve geleneksel yemekler restoranı bulunuyor.

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AHİ KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

13. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ESNAF RUHU







Anadolu’da 13. yüzyılda kurulan Ahilik teşkilatının esnaf, sanatkâr, sanayici ve ticaret erbabını asırlarca bünyesi içerisinde barındırdığı, iş ve meslek ahlakını kurup koruduğu, ortaya koyduğu ilkelerle de sadece mesleki kuruluşlara değil, toplumun her kesimindeki insana hitap ettiği biliniyor. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı da tarihi ve sosyo-ekonomik değerlere haiz önemli bir kurum olan Ahiliği, günümüzün bazı sorunlarına, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla çözüm getirme ve tanıtma amacıyla 1985 yılında İstanbul’da kuruldu. Vakıf kuruluşundan itibaren yurtiçinde ve yurtdışında panel, sempozyum ve konferanslar tertip ederek Ahiliği kamuoyuna tanıtmaya çalışıyor.

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SATRANÇ MÜZESİ (GÖKYAY VAKFI)

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOLEKSİYONU







Ankara, Altındağ Hamamönü’ndeki Satranç Müzesi Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek ”Dünyanın En Geniş Satranç Koleksiyonu” unvanının sahibi oldu. 12 Ekim 2015 tarihinde ziyarete açılan müze, bölgedeki mimari konuma uygun olarak tarihi dokuyu yansıtan eski Ankara evi mimarisinde dizayn edilmiş. 1008 metrekarelik alanı bulunan müzede 103 farklı ülkeden 590 satranç takımı sergileniyor. Madagaskar, Şili, Fransa, Kazakistan, Türkmenistan ve Meksika gibi 100’den fazla ülkeden toplanan satranç takımları, ziyaretçilerle buluşuyor. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, pazartesi günleri haricinde haftanın 6 günü ziyarete açık.

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ERDOĞAN’A KETE DAVETİ







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ne ödüllerini verdi. Tören sırasında ödül alan Kenan Yavuz’un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gitti. Erdoğan kendisine dua eden Alime Yavuz’un elini öptü. Yavuz, Erdoğan’ı Bayburt’taki evine kete yemeye davet etti.