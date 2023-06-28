Küllerinden doğdu

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Birinci Dünya Savaşı zamanında askeri hastane olarak hizmet veren Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihi huzurevi binasında 4 Ağustos 2022 günü yangın çıktı. 1890’lı yıllarda inşa edilen, 3 katlı ve toplam 6 bin metrekare büyüklüğündeki binanın çatısı ve birinci katı komple yandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat Balıklı Rum Vakfı yönetimini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve restorasyonun titizlikle yürütülmesi talimatı verdi. Şimdi İçişleri Bakanı olan dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy restorasyonun her aşamasıyla bire bir ilgilendi. İstanbul’un yeni Valisi Davut Gül de Balıklı Rum Hastanesi’ne giderek restorasyon çalışmalarını inceledi.

HER ODADA BANYO-TUVALET

Anıtlar Kurulu’nun onayıyla başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Binanın çatısı zamanının mimarisine uygun olarak ahşapla kapatıldı. Pencereler aslına uygun olarak ahşaba, duvarlardaki alçıdan sıvalar ise Horasan harcına döndü. Tamamlandığında huzurevinin iki büyük yemekhane, çok amaçlı salon, hemşire, doktor ve yönetici odaları ile yaşlıların kaldığı her odada banyo ve tuvalet olacak.

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DEVLETİN DESTEĞİ BİZİ MUTLU EDİYOR

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Mühendisi Erol Yümlü çalışmaların son durumunu Hürriyet’e şöyle anlattı: “Yangının sebebi bilinmiyor ancak elektrik tesisatından çıktığını tahmin ediyoruz. Binamız aslına uygun olarak restore ediliyor. Anıtlar Kurulu’ndan onaylı bir restorasyon projesi yapılıyor. Bina yığma tekniğiyle yapılmış. Her şey orijinaline sadık kalınarak yapılıyor. Binanın tüm elektrik, ısıtma ve soğutma tesisatları da yenileniyor. Vakfın zor zamanlarında devletin desteğini yanımızda görmek bizi mutlu ediyor.”