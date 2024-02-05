×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kullandığı ATV sonu oldu: Sosyal medya paylaşımından 2 saat sonra hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#ATV#Kaza
Kullandığı ATV sonu oldu: Sosyal medya paylaşımından 2 saat sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 13:28

Denizli'de Bağbaşı Yaylası'ndan sosyal medya paylaşımı yaptıktan 2 saat sonra 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü Okan Meydan (30), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı.

Kullandığı ATV sonu oldu: Sosyal medya paylaşımından 2 saat sonra hayatını kaybetti

Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kullandığı ATV sonu oldu: Sosyal medya paylaşımından 2 saat sonra hayatını kaybetti

Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayladan inişte ATV'nin kontrolünü kaybeden Meydan'ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kullandığı ATV sonu oldu: Sosyal medya paylaşımından 2 saat sonra hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Öte yandan Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. 

Kullandığı ATV sonu oldu: Sosyal medya paylaşımından 2 saat sonra hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#ATV#Kaza

BAKMADAN GEÇME!