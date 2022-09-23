Küçükçekmece’deki feci kaza anı kamerada

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Kaza, 22 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi’ndeki üniversitenin önünde meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek isteyen iki öğrenci trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden geçtikleri anda hızla gelen otomobil iki öğrenciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce ileriye savruldu.

Kazaya şahit olan çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün de polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.